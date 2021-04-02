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İstanbul'da miras kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da aile arasında çıkan miras kavgasında silahla vurulan 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul'da miras kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
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DHA

Olay, Hürriyet Mahallesi 279 Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Özdemirel ile amcası Turan Özdemirel arasında miras sebebiyle tartışma çıktı.

Turan Özdemirel, konuşmak için ağabeyi olan Ramazan Özdemirel'in evine geldi. Tartışma burada büyüyerek kavgaya dönüştü. 68 yaşındaki Turan Özdemirel yanında getirdiği silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ramazan Özdemirel (72) ile oğlu Kerim Özdemirel, torunları Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel yaralandı. Ateş açan Turan Özdemirel ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Özdemirel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. DHA'nın haberine göre; Kerim Özdemirel'in hayati tehlikesinin devam ettiği, Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı binada detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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