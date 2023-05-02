Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İTO enflasyon verileri ile İstanbul'da nisan ayı enflasyonu açıklandı!

İstanbul'da nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,46 arttı. İstanbul'da nisan ayı enflasyonu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İstanbul'da nisan enflasyonu belli oldu! İTO nisan ayı enflasyon kaç oldu, yüzde kaç arttı?

    İTO verileri ile İstanbul'da nisan ayı enflasyon yüzdeleri açıklandı. Aylık olarak en yüksek perakende fiyat artışı giyim harcamalarında gerçekleşirlen geçtiğimiz aylara oranla rakamlarda artış gözlemlendi. Peki, İstanbul nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler...
  • İstanbul'da nisan enflasyonu belli oldu! İTO nisan ayı enflasyon kaç oldu, yüzde kaç arttı?

    İSTANBUL'DA NİSAN ENFLASYONU BELLİ OLDU!

    İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar nisanda önceki aya göre yüzde 4,57 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 62,46 oldu.

    Toptan fiyatlar nisanda önceki aya göre yüzde 3,14 artış kaydetti. Yıllık artış yüzde  70,58 olarak gerçekleşti.
  • İstanbul'da nisan enflasyonu belli oldu! İTO nisan ayı enflasyon kaç oldu, yüzde kaç arttı?

    Perakendede fiyat artışı aylık olarak en yüksek giyim harcamalarında gerçekleşti.

    Giyim sektöründe fiyat bir ayda yüzde 29,04 arttı. Onu yüzde 11,97 ile kültür, eğitim ve eğlence takip etti.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.