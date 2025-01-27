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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da öğrencilerin katılabileceği ücretsiz yarıyıl etkinlikleri: İBB öğrencilere ücretsiz aktiviteler

        İstanbul'da öğrencilerin katılabileceği ücretsiz yarıyıl etkinlikleri

        Okulların tatile girmesiyle öğrenciler için dinlenme süresi de başlamış oldu. Bu tatili hem keyifli hem de verimli geçirmek isteyen öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birbirinden renkli etkinlikler ve yaratıcı atölyelerden oluşan bir program hazırladı. İşte, öğrencilerin tatil boyunca ücretsiz olarak katılabileceği bu etkinliklerin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:48
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025 yarıyıl tatilinde öğrenciler için bir etkinlik programı sunuyor. 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında öğrenciler; sanatsal atölyelerden bilimsel deneylere, eğitici seminerlerden eğlenceli yarışmalara kadar pek çok aktiviteye ücretsiz bir şekilde katılabilecek. İşte, detaylarıyla 2025 yarıyıl tatiline özel etkinlikler...

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        İBB YARIYIL TATİLİNE ÖZEL ÜCRETSİZ ETKİNLİK PROGRAMI

        - Spor İstanbul’un düzenlediği ücretsiz etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek hem sporla buluşacak.

        - Deniz Küreği Deneyimi: 22, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde.

        - Aqua Park Eğlencesi: 20-23 ve 27-30 Ocak tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde.

        - Buz Pateni Etkinliği: 20-24 ve 27-31 Ocak tarihlerinde İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde.

        - Etkinliklere katılım tamamen ücretsiz olup, kayıtlar https://online.spor.istanbul/ adresi üzerinden yapılabiliyor.

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        İBB KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLILI ÜCRETSİZ YARIYIL ETKİNLİKLERİ

        İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde sömestr şenliği gerçekleştirecek.

        Etkinlikler kapsamında:

        - Çocuk Oyunları: İBB kültür merkezlerinde sahnelenecek olan birçok çocuk oyunu arasında Küçük Prens Nerdesin?, Pinokyo, Bahar Şenliği, Shakespeare’in Perileri, Cırcır Böceği Durmadan Ötüyus gibi farklı ve eğlenceli yapımlar bulunuyor.

        - Atölyeler: Çocuklar için ahşap topaç atölyesi, telden figürler, stop motion, bilim ve deney, kolaj, astronomi, uzay mekanları yapımı gibi yaratıcı ve eğitici atölyeler düzenlenecek.

        Toplamda 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 tiyatro gösterimi olmak üzere 131 etkinlik, tüm çocukların katılımına açık olacak. Bu etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

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        İSMEK’TEN EBEVEYN-ÇOCUK ATÖLYELERİ

        İSMEK, yarıyıl tatilinde ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği yaratıcı atölyeler düzenliyor:

        - Resim Atölyesi

        - Ritim Atölyesi

        - Masal Atölyesi

        22-23 Ocak tarihlerinde Artİstanbul Feshane’de gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsiz.

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        METRO İSTANBUL’DAN EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ PROGRAMLAR

        Metro İstanbul, 20-31 Ocak tarihlerinde 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor. Esenler ve Esenkent yerleşkelerinde gerçekleşecek aktiviteler arasında:

        • Bisiklet Eğitimi

        • Origami ve Ebru Atölyeleri

        • Bilim Deneyleri ve Film Gösterimleri

        Katılımcılara etkinlik sonunda sertifikalar ve hediyeler verilecek. Kayıtlar 0850 252 88 00 numaralı telefondan yapılabiliyor.

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        İSKİ’DEN EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER

        İSKİ, çocuklara su kullanım bilinci kazandırmak amacıyla eğlenceli bir program sunuyor.

        - Su Damlası Tiyatrosu

        - Kukla ve Sihirbazlık Gösterileri

        - Animasyon Film Gösterimi

        24 Ocak’ta Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz.

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        AĞAÇ AŞ’DEN ATÖLYELER

        Ağaç ve Peyzaj AŞ, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uygun fiyatlı teraryum ve minyatür bahçe atölyeleri düzenliyor. Atölyeler 21, 23 ve 29 Ocak tarihlerinde Bahçe Market Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilecek.

        PARK VE BAHÇELERDEN ÇOCUKLARA DOĞA DOSTU ETKİNLİKLER

        Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çocukları doğayla buluşturacak atölyeler düzenliyor. “Fidanlık Dedektifleri” ve “Botanik Baskı” gibi etkinlikler, Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvanlık Okulu’nda yapılacak.

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