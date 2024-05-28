İstanbul'da okul önlerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde ‘güvenliği tehlikeye düşüren, aranan şahısların tespiti ve şüpheli şahısların’ yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

İl genelinde 161 bin 898 personelin katılımıyla 11 Eylül 2023 ile 27 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 968 bin 850 kişiye yönelik üst araması ve GBT kontrolü yapıldı.

Fotoğraf: DHA DENETİMLERDE 3 BİN 708 KİŞİ YAKALANDI Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 3 bin 708 kişi yakalanırken, 749 kişiye adli, 4 bin 541 kişiye idari işlem yapıldı. Yapılan denetimde 568 bin 690 dolu ve boş makaron, 179 bin 263 kilo kıyılmış tütün, 20 bin 259 paket kaçak sigara, 7 bin 65 bandrolsüz puro, 6 bin 417 elektronik sigara, 3 kilo 303 gram uyuşturucu madde, 42 kök kenevir, bin 242 paket nargile tütünü, bin 70 fişek, 86 uzun namlulu silah ve tabanca, 54 kesici alet, 4 çalıntı motosiklet, 3 sahte pasaport, 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi. REKLAM