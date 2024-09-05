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        Haberler Bilgi Yaşam İSTANBUL OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? Valilik duyurdu! 9 Eylül Pazartesi İstanbul okul saatleri nasıl olacak, dersler saat kaçta başlayıp bitecek?

        İstanbul okul saatleri 9 Eylül 2024: İstanbul okul saatleri değişti mi, dersler saat kaçta başlayıp bitecek?

        Milyonlarca öğrenci okul sıralarına dönüş yapmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Geri sayım sürerken İstanbul Valiliği son dakika açıklaması ile 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da eğitim öğretimin yapılacağı saat aralığını duyurdu. Peki 9 Eylül Pazartesi İstanbul okul saatleri nasıl olacak, okul saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, İstanbul'da okul saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:56
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        Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Sayılı günler kalırken milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren bir karar alındı. İstanbul Valiliği son dakika açıklaması ile 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da eğitim öğretimin yapılacağı saat aralığını duyurdu. Peki 9 Eylül Pazartesi İstanbul okul saatleri nasıl olacak, okul saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi günü İstanbul’da okul saatleri son durum…

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        9 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL’DA OKUL SAATLERİ NASIL OLACAK:?

        İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin yapılacağı saat aralığını duyurdu.

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        9 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

        Valilik açıklamasına göre, İstanbul'da tüm okullarda okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü, eğitim öğretim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında yapılacak.

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        İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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