İHA

Kaza, saat 00.45 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres yolu üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sedat Kırmızıtepe yönetimindeki 34 MDP 97 plakalı mini panelvan araç, yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ok gibi saplandı.

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü Kırmızıtepe’yi ve yanında bulunan yolcu Yusuf Kaya’yı gören başka bir otomobil sürücüsü bir yandan yaralıları otomobilden çıkartmaya çalışırken bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; kazaya karışan otomobilden bir süre sonra dumanların yükselmesi nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılan yaralıları Kanuni Sultan Süleyman hastanesine kaldırırken itfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yol üzerinde güvenlik önlemi alırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.