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HaberlerGündem3. SayfaKar, kış fırtına... Son dakika: İstanbul'da otomobillerin üzerine ağaç devrildi
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İstanbul'da ağaç devrildi! 2 otomobil zarar gördü

İstanbul Kadıköy'de rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana geldi

Kar, kış fırtına... Son dakika: İstanbul'da otomobillerin üzerine ağaç devrildi
DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi.

Olay saat 09.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Tonozlu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki ağaç, rüzgar ve kar yağışının etkisiyle sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede sokağa gelen ekipler yolu kapatan ağacı kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği otomobillerde hasar meydana geldi. Hasar gören araç sahibi, "Sanırım, rüzgardan fırtınadan dolayı devrildi. Kökü de çürümüş ağacın. Öndeki araç bana ait. Arkadaki araçta da var zarar" dedi.

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