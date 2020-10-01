Reuters

İstanbul'da Eylül ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde1.47 artarken, kültür ve eğitim yüzde 8.84, giyim yüzde 2, gıda yüzde 1.26 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.66 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 13.4 oldu. Eylül'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8.84, giyim harcamalarında yüzde1.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.85, ev eşyası harcamalarında yüzde1.67, gıda harcamalarında yüzde 1.26, sağlık ve kişisel bakımda yüzde0,81, konutta yüzde 0.56 artış yaşandı. Eylül'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.99 azalış görüldü. Veriler enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor.

TÜİK Eylül ayı verisini 5 Ekim saat 10.00'da açıklayacak.