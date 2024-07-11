İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şubesi ekiplerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı da serbest bırakıldı.