        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da ramazan davulcuları sahur mesaisine başladı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ramazan davulcuları sahur mesaisine başladı

        İstanbul'da ramazan ayının ilk sahurunda davulcular göreve başladı. Sahur heyecanını yaşayanlar, ekmek ve pide almak için mahalle fırınlarına gitti. Esenler'de ise vosvoslu sahur geleneği, bu ramazanda da devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 05:31 Güncelleme: 19.02.2026 - 05:36
        Ramazan davulcuları sahur mesaisine başladı
        Ramazan ayının başlamasıyla birlikte davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı.

        DHA'nın haberine göre; İstanbul'un ramazan davulcuları, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.

        PİDE İÇİN FIRININ YOLUNU TUTTULAR

        İlk sahur için hazırlık yapan vatandaşlar, pide ve ekmek almak için fırınların yolunu tuttu. Fırına gelenler yeni çıkan pide ve ekmeklerden aldı.

        ESENLER'DE VOSVOSLU SAHUR GELENEĞİ

        Esenler Belediyesi bu ramazan da ilçe genelinde sahur vaktinde vatandaşları uyandırmak amacıyla nostaljik vosvos araçlarıyla uygulama gerçekleştirdi. Ramazan’ın ilk günü gerçekleştirilen etkinlikte davul çalıp mani okuyan ekipler, klasik araçlarla mahalle aralarında dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Uygulamanın ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

