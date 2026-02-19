İstanbul'da ramazan davulcuları sahur mesaisine başladı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı.

DHA'nın haberine göre; İstanbul'un ramazan davulcuları, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.

PİDE İÇİN FIRININ YOLUNU TUTTULAR

İlk sahur için hazırlık yapan vatandaşlar, pide ve ekmek almak için fırınların yolunu tuttu. Fırına gelenler yeni çıkan pide ve ekmeklerden aldı.

ESENLER'DE VOSVOSLU SAHUR GELENEĞİ

Esenler Belediyesi bu ramazan da ilçe genelinde sahur vaktinde vatandaşları uyandırmak amacıyla nostaljik vosvos araçlarıyla uygulama gerçekleştirdi. Ramazan’ın ilk günü gerçekleştirilen etkinlikte davul çalıp mani okuyan ekipler, klasik araçlarla mahalle aralarında dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Uygulamanın ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.