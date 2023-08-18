İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var İstanbul'da dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. RAP müzik yapan ve Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan, BIG lakaplı B.I. ile CAC lakaplı Ş.T.'nin organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.08.2023 - 16:17 Güncelleme: 18.08.2023 - 16:50 facebook

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