Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sağanak! Dolu da yağdı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sağanak! Dolu da yağdı!

        Megakent İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sağanak! Dolu da yağdı!

        İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        AA'da yer alan habere göre kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.

        Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de dolu kısa süreli etkisini gösterdi.

        Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü. Bazı bölgelerde de yolların doluyla kaplandığı gözlendi.

        Sağanak ve dolunun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler temkinli ilerledi.

        Fotoğraflar: DHA

