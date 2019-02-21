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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir TIR ile İstanbul'a sahte enerji içeceği sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 6 Ocak'ta Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde TIR'ı bularak durdurdu.
TIR sürücüsü O.Y., polis ekiplerine TIR'da 720 kilogram toz şeker olduğunu söyledi. Kaçakçılık polisleri TIR'ın dorsesini açarak yaptığı incelemede 132 bin 764 tane enerji içeceği ile enerji içeceklerini doldurmakta kullanılan bir makine ele geçirdi. Şüpheli O.Y. sahte enerji içeceklerini Beykoz Mahmutpaşa Mahallesi Mahmutpaşa Caddesi'nde bulunan bir depoya götüreceğini söylemesi üzerine polis ekipleri depoya baskın düzenledi. Depo sahibi K.K.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 bin sahte enerji içeceği ile 142 kilogram Sildenafil ham maddesi ele geçirdi.
SAHTE ENERJİ İÇECEKLERİ ANALİZE YOLLANDI
DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TIR'da ve depoda ele geçirilen sahte enerji içeceklerini incelenmesi için Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine analiz yapmaları için numuneler gönderdi.
İLAÇ HAM MADDELERİ ENERJİ İÇECEKLERİNDE KULLANILMIŞ
Yapılan inceleme sonucunda sahte enerji içeceklerinin içerisinde Sildenafil, Sibutramin ve Tadalafil maddesi tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Sildenafil, Sibutramin ve Tadalafil maddelerinin ilaç ham maddesi olduğu için gıda ürünlerinde kullanımının yasak olduğunu bildirdi. Sildenafil performans arttırıcı ilaç ham maddesi olarak kullanılırken, Sibutramin ise zayıflama ilaçları ham maddesi, Tadalafil'in ise performans arttırıcı ilaç etken maddesi olarak kullanıldığı öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan O.Y. ile K.K.T. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem yapılarak, şüpheliler hakkında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek' suçlarından işlem başlatıldı.
SAHTE ENERJİ İÇECEKLERİ KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR
Emniyet yetkilileri ele geçirilen sahte enerji içeceklerin tekel bayileri ve akaryakıt istasyonlarında satıldığını vatandaşların sahte ürünlere karşı dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Ele geçirilen sahte enerji içeceklerinin kalp krizini tetikleyici olduğu ve vücuda pek çok zarar verebileceğine dikkat çekti.
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