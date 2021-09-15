TÜİK açıkladı! İşte İstanbul'daki Sivaslı sayısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da kaç Sivaslı var? Son dakika: TÜİK 2021 yılı rakamlarını açıkladı
ABONE OL

TÜİK açıkladı! İşte İstanbul'daki Sivaslı sayısı!

İstanbul’da yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı Sivas’ta yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısını geçti. TÜİK verilerine göre Türkiye’de Sivas kütüğüne kayıtlı en fazla kişinin yaşadığı il 768 bin 338 ile İstanbul oldu

İstanbul'da kaç Sivaslı var? Son dakika: TÜİK 2021 yılı rakamlarını açıkladı
TÜİK açıkladı! İşte İstanbul'daki Sivaslı sayısı!
0:00 / 0:00
İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sivas kütüğüne kayıtlı olan kişilerin yaşadığı illere ilişkin verileri açıkladı. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye’de yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişilerin sayısı 1 milyon 961 bin 419 kişi olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA 768 BİN 338 SİVASLI VAR

İHA'da yer alan habere göre Türkiye’de Sivas kütüğüne kayıtlı en fazla kişinin yaşadığı il 768 bin 338 ile İstanbul oldu. İstanbul’u 564 bin 444 kişi ile Sivas, 159 bin 644 kişi ile Ankara, 92 bin 233 kişi ile Kayseri, 79 bin 532 kişi ile İzmir, 39 bin 824 kişi ile Kocaeli, 37 bin 924 kişi ile Antalya izledi.

Sivas kütüğüne kayıtlı en az kişinin yaşadığı il ise 189 ile Ardahan oldu. Bu ili 191 kişi ile Kilis, 281 kişi ile de Bayburt takip etti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarih verdi! 2021 KPSS lisans sonuçları ekranı
GÜNDEM KPSS sonuçları için geri sayım
Taksiden sonra okul servisinde de plaka ağaları sistemi kilitledi
GÜNDEM Serviste ikinci kriz çıktı
POMEM mülakat sonuçları açıklanıyor! 27. dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM POMEM sonuçları açıklanıyor!
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi duyuruları (AYEDAŞ-BEDAŞ)
GÜNDEM İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
VAHŞET! Son dakika: "Yan bakma" kavgası... Kalbinden bıçaklandı
GÜNDEM 'Yan bakma' kavgası! Daha 24 yaşındaydı
Kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Van Gölü'nde balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla açıldı
GÜNDEM Van Gölü'nde su çekildi, balıkçı tekneleri karaya ...
SON DAKİKA: Sünnet düğünü için hazırlanan klasik, küle döndü
GÜNDEM Sünnet düğünü için hazırlanan klasik, küle döndü
OKULDA KORONA... Son dakika: Bir sınıfta 4 pozitif vaka tespit edildi
GÜNDEM Korkutan gelişme! Bir sınıfta 4 pozitif!
NARGİLE VURGUNU... Son dakika: Polisten baskın! 8 şüpheli gözaltında
GÜNDEM Kaçak nargile vurgunu baskınla önlendi
Son dakika: Beykoz'da yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haberler
GÜNDEM Yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.