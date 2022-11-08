İstanbul'da sokakta çatışma: 1 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, akraba iki grup arasında sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Sokakta sopalarla birbirilerine giren gruptakiler, silahla ateş açtı. 4 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı.

4 YARALIDAN 1'İ KURTARILAMADI

Silahla ateş açanlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Çatışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birbirlerine sopalarla saldırdıkları sırada silahla ateş edildiği ve vurulanların yer düştüğü görülüyor.