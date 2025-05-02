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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da sol terör örgütlerine yönelik soruşturmada 5 zanlıya tutuklama

        İstanbul'da sol terör örgütlerine yönelik soruşturmada 5 zanlıya tutuklama

        İstanbul'da DHKP/C, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:53
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        İstanbul'da 5 terör zanlısına tutuklama
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda polis ekiplerince gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 12'si sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

        Savcılık işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.

        Hakimlik, 7 zanlı hakkında ise "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütü içerisinde 17, MLKP terör örgütünde 3 ve TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 1 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.

        Zanlılardan 2'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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