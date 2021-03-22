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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İşte İstanbul güncel su kesintisi duyuruları!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar son dakika İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. İSKİ, 22 Mart Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelen su kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... 22 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İşte İstanbul güncel su kesintisi duyuruları!

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 22 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Fatih'te bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 22 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.03.2021 09:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Osmaniye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.03.2021 10:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çiğdem Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.03.2021 10:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Karagümrük Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.03.2021 10:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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