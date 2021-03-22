İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 22 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Fatih'te bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 22 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.03.2021 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.03.2021 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.03.2021 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.03.2021 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI