Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul'da yaşanan taksici terörüne bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre, Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'nde ışıklarda bekleyen 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Necat Demirkıran, sağ yönde bulunan yola geçmeye çalışan bir taksi şoförüne yol verdi. Buna sinirlenen başka bir taksi şoförü ise yeşil ışıkta tüm araçların hareket etmesinden sonra aracını motosikletin üzerine sürdü. Taksinin çarpmasıyla motosikleti devrilen Necat Demirkıran, yaralı halde bir süre kendisine çarpıp kaçan taksi şoförünün peşinden gitti. Ancak yaralı olduğu için yakalayamadı.



ÇARPAN TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Necat Demirkıran, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Demirkıran, "Önümde taksi vardı, bende biraz geri giderek ona yol verdim. Başka bir ticari taksi de buna sinirlendi. İlerdeki ışıklarda ben durdum. Işık yeşil yanınca ben yeniden hareket ettim. Taksi şoförü önünde bulunan aracı sollayıp bana çarptı. Taksi şoförünün bana kasti çarptığını düşünüyorum" diyerek taksi şoföründen şikayetçi oldu.

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