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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası | Son dakika haberleri

        İstanbul'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası

        İstanbul Fatih'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga, gece bekçilerinin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:12
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        İstanbul'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası
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        Fatih Laleli'de iddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma, tarafların arkadaşlarının dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Tekmeli tokatlı kavgada motosiklet kaskı da kullanıldı. Kavga, gece bekçilerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçarken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #istanbul fatih
        #kavga
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