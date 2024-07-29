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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da tepki çeken görüntü: Asker uğurlamasında yol kesip ateş eden kişiler yakalandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da tepki çeken görüntü: Asker uğurlamasında yol kesip ateş eden kişiler yakalandı

        İstanbul Beykoz'da asker uğurlaması sırasında tünel içinde trafiği engelleyen ve havaya ateş açan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:52
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü Beykoz ilçesinde asker eğlencesi sırasında trafiği engelleyip havaya ateş edenlerle ilgili ulusal basın ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yapılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

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        İncelemelerde, havaya kurusıkı ile ateş açan kişinin H.C.A, pompalı tüfekle ateş açanın ise B.A. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Görüntülere yansıyan silahlara da el konuldu.

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        Görüntü içeriğinde trafik akışını engelleyerek yolu kapatan 2 araba ile motosikletin sürücüleri Ö.K, H.B.Ç, M.E.K. ve motosikletin ön lastik kısmında bulunan F.B.K'ye toplamda 30 bin 479 lira ceza kesildi.

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        Gözaltına alınan H.C.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, B.A'nın "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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        NE OLMUŞTU?

        Olay, 27 Temmuz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde meydana geldi. Asker uğurlaması için konvoy yapan kalabalık grup, tünel içinde uzun süre trafik akışını engelledi.

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        Grubunun meşale yakıp oynaması üzerine trafikte bekleyen diğer sürücüler, yolun kapatılmasına tepki gösterdi.

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        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin incelemelerinde 11 araç tespit edilirken, 6 kişi yakalandı.

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        Yakalanan kişilere Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

        #İstanbul Beykoz
        #asker eğlencesi
        #gözaltı
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