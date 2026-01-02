Habertürk
        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 67 zanlı tutuklandı

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 67 zanlı tutuklandı

        İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 147 şüpheliden 67'si tutuklandı, 48'i adli kontrolle bırakıldı. 32 yabancı sınır dışı için sevk edildi. Yalova bağlantılı 41 kişinin de yer aldığı baskınlarda 110 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 22:50 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:50
        DEAŞ oparasyonunda 67 tutuklama
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Yalova'daki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 41 zanlının da yer aldığı 147 şüpheliden 67'si tutuklandı.

        DEAŞ operasyonu: 72 tutuklama talebi
        DEAŞ operasyonu: 72 tutuklama talebi

        Başsavcılıkça terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen zanlıların sulh ceza hakimliğindeki sorgu işlemleri tamamlandı.

        Hakimlik, tutuklama talep edilen 72 zanlıdan 67'sinin tutuklanmasına, 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        Öte yandan, gözaltına alınan 32 şüpheli ise ülke açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

        SORUŞTURMA

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla terör örgütü DEAŞ mensupları ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

        Terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün sözde hocalığını-elebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı yönündeki tespite yer verilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

        "Yalova'da vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan 13 şüpheli, sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin b, d ve k bentleri ile 676 sayılı KHK'nin 36. maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (yabancı terörist savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüpheli olmak üzere toplam 115 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve 2 farklı ilde 114 adres için 30 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda 110 şüpheli yakalanmıştır."

        Artvinde çığ meydana geldi

        Artvinin Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

