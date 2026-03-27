İstanbul'da trafik yüzde 76'yı buldu
İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi. Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu
Avrupa Yakasında D-100 kara yolu Ankara istikametinde Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kara yolunun Edirne istikametinde ise Topkapı-Avcılar arasında yoğunluk gözleniyor.
TEM Otoyolunda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yavaş seyrediyor. Mahmutbey gişeler mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
Karaköy-Besiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde de araçlar yavaş ilerliyor.
Anadolu Yakasında D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Maltepeye kadar sürüyor. TEM Otoyolunda ise Sultanbeyli ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76ya kadar çıktı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.