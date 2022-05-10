Anna Fedorova İstanbul'a geliyor

Müzik otoritelerince, dünyanın en iyi 10 kadın piyanistinden biri olarak gösterilen Anna Fedorova, 15 Mayıs'ta Avusturya Kültür Ofisi'nde "Ukrayna'ya Barış" konseri verecek. Konser, Avusturya Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, ACF & Kam Management organizasyonuyla gerçekleştirilecek.
Anna Fedorova'nın kontrbasçı eşi Nicholas Schwartz'ın da yer aldığı Oyster Duo gurubu ise 16 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde "Virtüözlerin Müziği" programında sahne alacak.
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