İstanbul'da vatandaşa at eti yedireceklerdi
İstanbul Sultangazi'de zabıta ekiplerince bir adrese düzenlenen baskında kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine Habipler Mahallesi'ndeki bir gecekondu bahçesinde "at kesiliyor" şeklinde bir ihbar geldi.
İhbar üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 3 at bulunurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş ata ait et parçaları olduğu belirlendi.
Baskın öncesi şüphelilerin adresi terk ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Zabıta ekipleri kesilmekten son anda kurtulan 3 canlı atı koruma altına aldı.
Kesilmiş at etleri ise imha edilmek üzere götürüldü.