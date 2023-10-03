İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi! İstanbul'da, okuldan çıkan öğrenciler yolun karşısına geçerken ters yönden gelen bir araç çocuklardan birine çarptı. Sürücü çarptığı çocuğa yardım etmek için araçtan indi ancak el frenini çekmeyi unuttu. Geri geri kayan aracın el frenini koşarak başka bir öğrenci çekti ve aracın başka yaya ya da araca çarpmasını önledi. O anlar kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:00 facebook

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