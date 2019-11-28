Kadıköy'de bir kadın sürücü yol kenarında yaya geçidinde bekleyen köpeği fark ederek aracını durdurdu. Yoldaki diğer sürücüleri eliyle uyaran sürücü, köpeğin yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesini sağladı. Daha sonra aracına binerek oradan uzaklaşan kadın sürücü bu hareketiyle çevredekilerin takdirini kazandı.

Yine İstanbul-Harem'de yaşanan olayda, bir şahıs kendisine yaya geçidinde yol vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı. Otomobil içerisindeki sürücü ile tartışan şahıs, sürücü aracından inmeye çalıştığı sırada kapıyı zorla kapatarak engel oldu. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.

GÖRENLERİN İÇİNİ ISITTI

İstanbul trafiğinde farklı noktalarda yaşanan bu iki olay, adeta saygı ve hoşgörü konusunda izleyenlere ders verir nitelikteydi. Kadın sürücünün, köpeği güvenli şekilde yolun karşısına geçirmesi görenlerin içini ısıtırken, iki şahsın yol verme sebebiyle trafikte tartışması, öfkeli sürücülerin trafikte yaptığı kavgaları akıllara getirdi.