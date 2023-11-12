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        İstanbul'da yıldırım düşme anı kamerada!

        İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:41
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        İstanbul'da yıldırım düşme anı kamerada!
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        İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresine düşen yıldırım kamera görüntülerine yansıdı.

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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        Yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde düşen yıldırım görüntülere yansıdı. Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı.

        İCA'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevreyolu İşletmesini üstlenen İCA'dan sosyal medyada yer alan 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşme anı' şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne yönelik yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. " denildi.

        11 Kasım Cumartesi akşamı İstanbul'da etkili olan gökgürültülü sağanak yağış sırasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne dair yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevreyolu İşletmesi İCA tarafından yapılan açıklamada sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. "11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne yönelik yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir. " ifadeleri kullanıldı. Açıklamada köprünün doğal olaylara karşı en yüksek teknolojiyle korunduğunun altı çizildi. Açıklamada ayrıca, "Köprünün üzerinde bulunan her iki kulede, 2 km çapındaki alanı kapsayacak şekilde, yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemleri bulunmaktadır." denildi.

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