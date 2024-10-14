İstanbul'da yolcuların bozuk yürüyen merdiven ve asansör çilesi

"İSTANBUL İSTANBUL OLALI BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ"

Fatih'te yaklaşık 40 yıldır ikamet ettiğini belirten Hikmet Adıgüzel de Fevzi Paşa Caddesi'ndeki ağaçların kuruduğunu, yolların bozuk ve yürüyen merdiven ile asansörlerin uzun zamandır arızalı olduğunu ifade etti.

İstasyon giriş-çıkışının kirli olduğuna dikkati çeken Adıgüzel, "Haydi bozuk diyelim. Temiz olsun bari, temiz de değil. Otobüsler de pis, metrolar da pis. Temiz olan hiçbir yer yok. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi." diye konuştu.

Üniversiteden yeni mezun olan Taha Uzun ise genel olarak tüm tramvay, metro ile metrobüs hatlarında bu tür arızalarla karşılaştıklarını söyledi.

Araçların sürekli durduğundan şikayet eden Uzun, "Bazen biz çıkarken duruyor, bazen inerken duruyor. Hani acelemiz oluyor. Mesela annemin bebek arabası oluyor. Onu çıkartırken asansörlerin bile bazen çalışmadığını görüyoruz. Artık o kadar uzun süredir böyle şeylerle karşılaşıyoruz ki gayet normal gelmeye başladı. Artık şaşırmıyoruz. 'Bu niye bozulmuş? falan demiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asansörün çalışmaması nedeniyle bebek arabasıyla yürüyen merdivenden çıkmak zorunda kalan Rümeysa Özdemir de "Burada tek taraf var mesela. Buradaki asansör çalışmadığı için bebek arabalarını merdivenle çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu, uzun süredir var olan bir sorun. Asansörlerin hepsi çoğunlukla da zaten. Böyle periyodik olarak bir bozukluk sırasına giriyorlar. Aşağıda çoklu olan asansörlerde de aynı sorun var maalesef." diye konuştu.

Bebek arabasıyla yürüyen merdivenleri kullanmanın tehlikesine değinen Özdemir, "Biz anne olarak olabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama çocuğu indirip farklı şekilde çıkaramayacağımıza göre de bir yöntem geliştirmek zorundayız. Geliştirdiğimiz yöntem de böyle." dedi.

Özdemir, çalıştığı yere çocuğunu da zaman zaman yanında götürdüğünü anlatarak, "Senelerdir burayı kullanıyorum. Üniversiteyi de burada okudum. Dolayısıyla normalleşti. Normal olmayan bir şey, her gün buna söyleniyoruz ama iyileştirilmediği sürece yapabileceğimiz hiçbir şey yok." değerlendirmesini yaptı.