        İstanbul'da yurttaki taciz ve yağmaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da yurttaki taciz ve yağmaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat sırasında öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü "kamu malına zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 00:48 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:48
        Yurttaki taciz ve yağmaya ilişkin 4 tutuklama
        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıkça ifadeleri alınan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Hakimlik, 2'si yabancı uyruklu 4 şüphelinin "kamu malına zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaya ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayet dilekçesinin ardından adli soruşturma açmış, emniyete suç delillerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanması talimatı vermişti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

        Açıklamada ayrıca Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı, sürece ilişkin idari ve adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü bildirilmişti.

        Soruşturma kapsamında ranza altına sosyal medya hesabını yazan O.D. ve yurtta kalan kız öğrenciye mesaj atan H.Ü. Muğla'da, yurtta alkol aldıkları belirlenen S.A. ve M.R. ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturmada 2 şüpheli daha polis ekiplerince yakalanmıştı.

        #istanbul
        #Cevizlibağ
        #Son dakika haberler
