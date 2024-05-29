İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri: 30 şüpheli için 17'şer yıla kadar hapis istemi

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri: 30 şüpheli için 17'şer yıla kadar hapis istemi

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri: 30 şüpheli için 17'şer yıla kadar hapis istemi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:46 facebook

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