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İstanbul'daki dolmuşlar için indiBindi uygulaması geliştirildi

İstanbullular, indiBindi mobil uygulaması aracılığıyla sarı dolmuşlarda QR kod üzerinden temassız ödeme yapabilecek. N Kolay tarafından İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen uygulama ile durakta sıra beklemeden önceden rezervasyon da yapılabilecek.

İstanbul'daki sarı dolmuşlar için indiBindi uygulaması geliştirildi - Haberler
Bu uygulama sarı dolmuşlara: indiBindi
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HABERTURK.COM

Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay tarafından geliştirilen indiBindi mobil uygulaması ile İstanbullular dolmuşlarda artık QR kod ile temassız ödemeyi kullanabilecek. İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen ve ödemeleri QR üzerinden yapılabilmesini sağlayan uygulama ile aynı zamanda dolmuşlarda temasın azaltılması da hedefleniyor.

İstanbullular, sarı dolmuş olarak bilinen araçlarda kullanılabilen uygulama aracılığıyla aynı zamanda, durakta sıra beklemeye gerek kalmadan rezervasyon da yapabilecek.

indiBindi uygulaması ile dolmuş sürücüleri de ödemeleri anlık takip edebilecek, rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek.

İLK YOLCULUK ÜCRETSİZ

Mastercard’ın Masterpass çözümü güvencesiyle kart bilgilerinin saklandığı indiBindi, kullanıcılarına ilk dolmuş yolculuğunu ücretsiz olarak sunacak. Ayrıca her yolculukta toplanan puanlarla, biniş hakkı kazanılabilecek. Verilen bilgiye göre ilk adımda İstanbul Kadıköy’de kullanıma açılan indiBindi’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’de de yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor.

'ELDEN ELE PARA UZATMA DEVRİ KAPANIYOR'

Aktif Bank Perakende, Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, “Pandemi ile artan hijyen gerekliliği, temassız uygulamaların hayatımızdaki önemini bir hayli artırdı. Bu süreçte özellikle ‘elden ele ücret ödenen’ ve hala nakit paranın dolaştığı şehir içi ulaşım araçlarında hem yolcular hem de şoförler için risk yükseldi. Bu iç görüden yola çıkarak yeni uygulamamız indiBindi’yi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde uygulamanın sınırlarını genişleterek, bu deneyimi Türkiye’yle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Toker, “Eskiden dolmuşa binmek için sıra beklenirdi. Ya da ana merkez durağa gidilmesi gerekirdi. Buna da bir çözüm bulduk. Artık evden çıkmadan önce dolmuş rezervasyonunuzu yapabileceksiniz” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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