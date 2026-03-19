İstanbul'dan Gümüşhane’ye cenaze için gelmişti, merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Amcasının cenazesi için memleketi Gümüşhane’ye gelen bir kişi merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

ÇATIYA ÇIKARKEN DÜŞTÜ

İHA'daki habere göre olay; Gümüşhane’de meydana geldi. İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden amcasının cenazesine katılmak üzere Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Sökmen Köyü’ne gelen Sefa Tuygun (40), köyde bulunan tek katlı evin çatısına çıkmak isterken merdivenden düştü.

AĞIR YARALANDI

Düşme sonucu ağır yaralanan Tuygun için sağlık ekiplerine haber verildi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarılan Tuygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.