İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın konuğu Jess Gillam

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, şubat ayına çağdaş ve klasik repertuvarı bir araya getiren özel bir programla “merhaba” diyecek. Genç kuşağın en dikkat çeken şeflerinden Nil Venditti yönetimindeki orkestranın solisti, dünyaca ünlü saksafon virtüözü Jess Gillam olacak.

6 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin ilk bölümünde Jess Gillam, İngiliz besteci Anna Clyne’ın, İrlanda folklorunda yer alan “Banshee” ruhunun fantastik dünyasını yansıtan Glasslands adlı Saksafon Konçertosu’nu yorumlayacak.

REKLAM

Nil Venditti

Konserin ikinci bölümünde ise Wolfgang Amadeus Mozart’ın yalnızca sekiz günde bestelediği rivayet edilen 35. Senfoni (“Haffner”) dinleyicilerle buluşacak. Enerjik yapısı, parlak orkestrasyonu ve dramatik anlatımıyla klasik dönem repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan senfoni, şef Nil Venditti’nin yüksek müzikal vizyonuyla gecenin kapanışını yapacak.