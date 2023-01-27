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Ulusal Yarışma'nın jüri başkanı Emin Alper olacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 42. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alacak ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi. Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek

Ulusal Yarışma'nın jüri başkanı Emin Alper olacak
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HABERTURK.COM

42. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek.

Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

Festival programında yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın, yönetmen Nazlı Elif Durlu, yapımcı ve yönetmen Chadi Zeneddine yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, 2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana veriliyor ve kazanan filmin yönetmenini sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 40.000 TL para ödülüyle destekleniyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, üç yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.

42. İstanbul Film Festivali ulusal yarışmalarında yer alacak filmler mart ayı sonunda, programın bütününün açıklanacağı basın toplantısıyla duyurulacak.

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