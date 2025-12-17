Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul haberleri: Gazoz şişesindeki antifrizi içen adam ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Gazoz şişesindeki antifrizi içen adam ağır yaralandı

        İstanbul'da taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı şişeden antifriz içince hastanelik oldu. Ağır yaralanan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:36
        Gazoz şişesindeki antifrizi içti!
        Arnavutköy'de taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı şişeden antifriz içince hastanelik oldu.

        İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, taşeron bir firmada çalışan H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti.

        GAZOZ SANIP İÇTİ, ANTİFRİZ ÇIKTI

        Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şoför, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Ağır yaralanan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #istanbul
