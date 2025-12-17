Arnavutköy'de taşeron bir firmada çalışan kamyon şoförü, gazoz sandığı şişeden antifriz içince hastanelik oldu.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, taşeron bir firmada çalışan H.E. (68) isimli şoför, araç sahibi Y.C. tarafından bırakıldığı iddia edilen gazoz şişesindeki antifrizi gazoz zannederek içti.

GAZOZ SANIP İÇTİ, ANTİFRİZ ÇIKTI

Bir süre sonra fenalaşan H.E., mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şoför, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.