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İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor...

Uzun bir süredir merakla beklenen Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, gün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. İşte, söz konusu açılış öncesi İstanbul Havalimanı metro durakları ve güzergahına dair bilgiler...

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  • İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

    Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı açılışı için beklenen gün geldi çattı. Toplam 9 metro istasyonunun bulunduğu metro hattına dair tüm bilinmesi gerekenleri ve açılış ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!
  • İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

    KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK? 

    Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile açılacak.
  • İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

    KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

    Bakan Karaismailoğlu, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildiren Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.
  • İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

    "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" diyen Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını aktardı.
  • İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

    Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı durakları listesi ise şu şekilde;

    Gayrettepe

    Kağıthane

    Hasdal,

    Kemerburgaz,
  • İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

    Göktürk,

    İhsaniye, 

    İstanbul Havalimanı.
  • İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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