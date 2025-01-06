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        Haberler Yaşam İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor

        İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı, isim önerilerinin X platformunda '#Benceİsmi' etiketine yapılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:01
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        Bakanlık, yavru gorile isim arıyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

        Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

        Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.

        Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #goril yavrusu
        #istanbul havalimanı
        #tarım ve orman bakanlığı
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