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İstanbul HES kodu nerelerde geçerli? İstanbul'da HES kodu hangi yerlerde zorunlu? İstanbul HES kodu listesi

Koronavirüs önlemleri nedeniyle İstanbul'da HES kodu kapsamı genişletiliyor. Ajanslara düşen son dakika haberinin ayrıntılarına göre 15 Mart'tan İstanbul'da birçok işletmede HES kodu zorunlu olacak. Peki İstanbul'da hangi yerlerde HES kodu zorunlu oluyor? İşte İstanbul HES kodu listesi...

İstanbul HES kodu nerelerde geçerli? İstanbul'da HES kodu hangi yerlerde zorunlu? İstanbul HES kodu listesi

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart'tan itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

İŞTE İSTANBUL'DA HES KODU UYGULAMASI AYRINTILARI

1- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu olacak.

2- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçilerin HES kodu kontrolleri yapılacak.

3- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.

4- Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, Spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.



5- Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.

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