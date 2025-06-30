İstanbul için rip akıntısı uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı geldi. Açıklamada, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi
İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: İHA