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Haberlerİş-Yaşamİstanbul İhracatçılarından yıllık yüzde 11 ihracat artışı
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İstanbul İhracatçılarından yüzde 11 ihracat artışı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB),yılın ilk dört ayında (ocak-nisan),geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 11 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar 810 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını açıkladı. Birlik, nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 51 oranında arttırarak, 803 milyon doların üzerinde ihracat yaptı

İstanbul İhracatçılarından yıllık yüzde 11 ihracat artışı
İHA

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB),bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk dört ayında 2 milyar 810 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında ihracat artışı sağladı. İstanbul İhracatçıları, ilk dört ayda 179 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.5 oldu.

EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk dört ayında, değer bazında en fazla ihracatı 204 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildi. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla ihracatı Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Libya’ya gerçekleştirdi. İİB ihracatında Norveç’e gemi ve yat, fındık ve mamulleri; ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; Almanya’ya hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile fındık ve mamulleri; Libya’ya ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge 575 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İİB, NİSAN AYINDA İHRACATINI YÜZDE 51 ORANINDA ARTIRDI

İstanbul İhracatçı Birlikleri, nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 51 oranında arttırarak, 803 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, nisanda en fazla ihracatı Irak, Norveç, Almanya, Libya ve ABD’ye gerçekleştirdi.

İHBİR’DEN YÜZDE 18.7 ORANINDA İHRACAT ARTIŞI

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR),yılın ilk dört ayında, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 18.7 oranında artışla, 781 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, nisanda ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 41.3 oranında arttırarak, 205 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NDEN YÜZDE 30 ORANINDA ARTIŞ

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında artışla, 717 milyon doların üstünde ihracat yaptı. Birlik, nisan ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.3 oranında arttırarak, 195 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

GYHİB’DEN 321 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB),yılın ilk dört ayında, 321 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birliğin nisan ayında yaptığı ihracat ise 110 milyon dolar oldu. GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ihracatında yüzde 280 oranında artış sağladı.

İSHİB’DEN YÜZDE 8.8 ORANINDA İHRACAT ARTIŞI

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB),yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.8 oranında artış ile yaklaşık 267.4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, nisan ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 23.6 oranında arttırarak, 77.8 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İFMİB’DEN 190 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB),yılın ilk dört ayında, 190 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, nisan ayında ise 50.6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇI BİRLİĞİ'NDEN YÜZDE 8.5 ORANINDA İHRACAT ARTIŞI

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.5 oranında artış ile yaklaşık 128 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, nisan ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 oranında artışla, 32.3 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

KUMİB’DEN YÜZDE 28.2 ORANINDA ARTIŞ

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB),2021’in ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28.2 oranında artış ile 74.2 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, nisan ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53.7 oranında artışla, 21 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

“YILIN İLK YARISINI İHRACAT ARTIŞI KAYDEDEREK TAMAMLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Konuyu değerlendiren İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Haluk Okutur, “Nisan ayı, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz ile yoğun geçti. Öncelikle nisanın ilk haftasında, 5 birliğimizin genel kurullarını yaptık. Ardından Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörüne yönelik, Rusya ile Türkiye arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik toplantılarımız oldu. Hububat sektörü için önemli pazarlardan olan Çin’de düzenlenen Türk Kahvesi Günü etkinliği kapsamında Guangzhou ve Pu’er Kahve Birliği başkanlarının katılımı ile kahve ve kahve ekipmanları sektöründe iş birliği anlaşması (MOU) imzaladık. Rusya’nın en büyük ve kapsamlı gıda fuarı olan Prodexpo Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nın milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdik. İhracatçı firmalarımıza yönelik “Temel Finansal Okur-Yazarlık”, “İhracatta Ticari İstihbarat ve Müşteri Bulma Teknikleri” konulu eğitimler düzenledik. Pandeminin etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.İhracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Yılın ilk yarısını ihracat artışı kaydederek tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.

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