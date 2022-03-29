-
-
02
2022 İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58 2 03.04.2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59 3 04.04.2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01 4 05.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02 5 06.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03 6 07.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05 7 08.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06 8 09.04.2022 Cumartesi 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:07 9 10.04.2022 Pazar 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:09 10 11.04.2022 Pazartesi 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:10 11 12.04.2022 Salı 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:11 12 13.04.2022 Çarşamba 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13 13 14.04.2022 Perşembe 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:14 14 15.04.2022 Cuma 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15 15 16.04.2022 Cumartesi 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17 16 17.04.2022 Pazar 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18 17 18.04.2022 Pazartesi 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20 18 19.04.2022 Salı 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21 19 20.04.2022 Çarşamba 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:23 20 21.04.2022 Perşembe 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:24 21 22.04.2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25 22 23.04.2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27 23 24.04.2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28 24 25.04.2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30 25 26.04.2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31 26 27.04.2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34 28 29.04.2022 Cuma 04:21 05:58 13:07 16:56 20:05 21:36 29 30.04.2022 Cumartesi 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37 30 01.05.2022 Pazar 04:17 05:56 13:06 16:57 20:07 21:39
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:34
-
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR