İslam kültürünün hakim olduğu coğrafyalarda Müslümanlar 2 Nisan günü Ramazan ayının ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak. Ülkenin dört bir yanında sahur ve iftar saatlerini içeren Ramazan imsakiyesi ile ilgili araştırmalar çoğaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı sahur ver iftar saatlerini açıkladı. İşte "Onbir Ayın Sultanı", "Bin Aydan Daha Hayırlı Ay" ifadeleriyle anılan Ramazan ayı için yayımlanan imsakiye ve illere göre sahur, iftar saatleri