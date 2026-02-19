İstanbul'da sokakların süslenmesiyle Ramazan coşkusu da başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri İstanbul imsakiye takvimini yayınladı ve 2026 İstanbul iftar ve oruç saatleri belli oldu. İmsak ile başlayan oruç ibadeti, kalabalık Ramazan sofralarında iftarın açılmasıyla tamamlanacak. Teravih de iftarın ardından Ramazan akşamlarında yerini alacak. İşte, 2026 İstanbul iftar ve sahur saatleri ile İstanbul imsakiye takvimi