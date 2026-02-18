Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul İmsakiye 2026 - İstanbul'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç imsak saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        2026 İstanbul İmsakiye takvimi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu! İstanbul'da ilk sahur ve iftar ne zaman?

        İstanbul'da mahyaların yanması ve sokakların ışıklarla süslenmesiyle birlikte Ramazan atmosferi şehri sardı. Bu süreçte İstanbul imsakiye takvimi de paylaşıldı ve 2026 sahur ile iftar vakti saatleri netleşti. İstanbul sahur vaktiyle birlikte oruç başlayacak; gün boyu süren ibadet akşam İstanbul iftar vakti ile sona erecek. İşte 2026 İstanbul iftar ve sahur saatleri ile İstanbul Ramazan imsakiyesi…

        Giriş: 18.02.2026 - 19:07 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:07
        İstanbul'da sokakların süslenmesiyle Ramazan coşkusu da başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri İstanbul imsakiye takvimini yayınladı ve 2026 İstanbul iftar ve oruç saatleri belli oldu. İmsak ile başlayan oruç ibadeti, kalabalık Ramazan sofralarında iftarın açılmasıyla tamamlanacak. Teravih de iftarın ardından Ramazan akşamlarında yerini alacak. İşte, 2026 İstanbul iftar ve sahur saatleri ile İstanbul imsakiye takvimi

        İSTANBUL İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet İstanbul İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 06.22'de bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.49 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20.09'da okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise 06.20 olacak.

        İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        İSTANBUL İMSAKİYE 2026

        İstanbul'un farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "İstanbul İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel İstanbul Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

        Tüm İstanbul ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?

        2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu yıl Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.

