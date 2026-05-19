İstanbul kapalı yollar 19-20 Mayıs | Bugün ve yarın İstanbul'da hangi yollar kapanacak?
İstanbul'da 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu kapsamında Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde belirli güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. Peki bugün ve yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Ayrıntılar haberimizde.
19 - 20 MAYIS İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul’da yarın düzenlenecek “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu” nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik süresince kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhların belirlendiği bildirildi.
Bu kapsamda, saat 13.00’ten etkinlik sona erene kadar Beyoğlu’nda Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi, Perşembe Pazarı ışıkları ile Karaköy Meydan arası ve İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergâhların tamamen ya da kısmen trafiğe kapalı olacağı belirtildi.
İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Söz konusu yolların yerine sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi. Buna göre Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.
Fatih ilçesinde ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan–Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü’nün tamamen ya da kısmen trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Sürücüler için alternatif güzergâhlar olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü’nün kullanılması önerildi.