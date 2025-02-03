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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul kar yağışı ne zaman, hangi tarihte? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor!

        İstanbul kar yağışı ne zaman, hangi tarihte? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar geliyor!

        Şubat ayı itibariyle İstanbul kar yağışı beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul hava durumu için uyarı geldi. Hava sıcaklığının düşeceği İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olması bekleniyor. Türkiye'de son olarak fırtınanın etkili olmasıyla beraber kar yağışının ne zaman başlayacağı ile ilgili arayışlar da iyice arttı. Peki İstanbul kar yağışı ne zaman, hangi tarihte ve hangi ilçelerde etkili olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:30
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        İstanbul kar yağışı için geri sayım sürüyor. MGM’nin son tahminlerine göre İstanbul bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

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        İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        İstanbul'a kar ne zaman yağacak, sorusunun yanıtını, "Bu hafta, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe" günlerine dikkat çekerek yanıtlayan AKOM ve MGM'nin ardından Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe bugünlerde beklenen kar yağışı raporunu paylaştı.

        İSTANBUL KAR YAĞIŞI HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK?

        İşte o rapora göre ilçelerin kar raporu:

        İSTANBUL HAVAALANI: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

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        ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        BAĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        BEYLİKDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

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        BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

        ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

        ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

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