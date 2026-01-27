İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi
Ocak ayının başlarında etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a tekrar kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. 28 Ocak Çarşamba, Ege ve Akdeniz genelindeki yağışlar büyük oranda mola verip, 29 Ocak Perşembe yeniden başlayacak görünüyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul’da tekrardan kar yağma ihtimali gündemde. 2025'in son günlerinden itibaren aralıklarla görülen kar, kısa bir aranın ardından tekrar megakente dönüyor. Peki İstanbul kar yağışı ne zaman, hangi tarihte?
BUGÜN HAVA NASIL?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
"MARMARA'DA YENİ KAR YAĞIŞI OLABİLİR"
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in haberine göre; bu hafta sonu beklenen soğuma ile Marmara yükseklerinde yeniden kar yağma ihtimali beliriyor. 1-2 Şubat tarihleri Karadeniz yükseklerinde, Doğu Anadolu’da, yer yer İç Anadolu’da ve Marmara’da yeni kar yağışları kaydedebiliriz.
"KAR YAĞIŞI YOLLARI ETKİLEYEBİLİR"
Fakat özellikle Marmara Bölgesi için önemli bir kar beklentisine giremiyoruz, tahmindeki (meteorolojik oluk) soğuk hava hareketi 1-2 gün süreyle sıcaklıkları aşağı çekiyor, fakat yağış miktarları ve etkileyeceği alan açısından doyurucu yağışlara benzemiyor. Yine de özellikle İstanbul, Sakarya, Bolu, Ankara arasındaki şehirler arası yolları etkileyebilecek bir kar yağışından söz edebiliriz.
"İSTANBUL'DA KAR YÜKSEK KESİMLERE DOKUNABİLİR"
30 Ocak Cuma günü yayınlanacak güncelleme ile son duruma yeniden bakmalıyız. İstanbul için karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere dokunan bir kar görme ihtimalimiz olabilir. Ancak bu soğuk havanın gücü ve etki süresi ilçelerde kar için yetersiz görünüyor. Yağış olmasına razı haldeyiz, yağmur ya da karla karışık yağmur yine bereketli olacaktır.
"1-2 ŞUBAT'TA SOĞUK ATAK VE KAR YAĞIŞI"
İstanbul’da ise barajlar % 25 gibi seviyelere ulaştı, gelecek dönemde de aralıklı yağmurlu günler olacak. Bu seviyenin mevsim için % 50-60 aralığında olması normal kabul edilirdi fakat barajlar sadece % 25 seviyesinde. Şubat ayı soğuk ve yağışlı başlayacak görünse de devamında hava yine ısınabilir, uzun süreli soğuklar ve kar yağışları ile geçen günler görünmüyor. Sadece 1-2 Şubat’ta soğuk bir atak ile yer yer kar alacağız, ardından bir ısınma geliyor. Bu sürecin bereketli geçmesi dileğiyle."