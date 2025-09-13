Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.372,04 %-0,10
        DOLAR 41,3560 %0,07
        EURO 48,5860 %0,02
        GRAM ALTIN 4.845,64 %0,36
        FAİZ 40,66 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 56,14 %1,62
        BITCOIN 115.962,00 %-0,25
        GBP/TRY 56,1267 %-0,06
        EUR/USD 1,1734 %0,00
        BRENT 66,99 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 7.922,63 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Kuyumcular Odası'ndan gerçek usulde vergilendirmeye ilişkin değerlendirme - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Kuyumcular Odası'ndan gerçek usulde vergilendirmeye ilişkin değerlendirme

        İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, ekonominin lokomotifi, esnaf ve sanatkarların temsilcileri olan meslek odalarını güçlendirecek adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 12:59 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumculardan 'vergilendirme' değerlendirmesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mustafa Atayık başkanlığındaki İKO Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ve kuyumcu esnafının da 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilmesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, söz konusu düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların sahada karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekilirken, dijital dönüşümü sağlayamayan esnafı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacakları bildirildi.

        İKO'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye genelinde üyeleri kuyumcu ve mücevherci esnafımız olan 27 oda ve 86 derneğimizin bir süre sonra üyelerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalacaklarını öngörmekteyiz. Başta bu uygulamadan etkilenecek odalarımız olmak üzere, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü hep birlikte bir çalışma yapmaları gerekmektedir."

        Açıklamada, İKO gibi diğer illerdeki ihtisas odalarının gerçek usulde vergilendirmeyle üye sayısını azaltacak düzenlemeler yerine ekonominin lokomotifi, esnaf ve sanatkarların temsilcileri olan meslek odalarını güçlendirecek adımlar atılmasına da ihtiyaç olduğu kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        “Türkiye eze eze kazandı"
        “Türkiye eze eze kazandı"
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri