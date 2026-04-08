        İstanbul Lale Festivali başladı! Emirgan'dan Sultanahmet'e bu renkli şölene eşlik edebileceğiniz rengarenk duraklar!

        Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul, her yıl olduğu gibi bu nisan ayında da lale cümbüşüne sahne oluyor. Şehrin simgesi haline gelen ve milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Lale Festivali rotalarını ve hafta sonu gidilecek en güzel durakları sizin için derledik!

        Giriş: 08.04.2026 - 08:30
        Tarihi dokusu ve eşsiz Boğaz manzarasıyla büyüleyen İstanbul, açan lalelerle rengarenk bir tabloya dönüşüyor. Sevdiklerinizle harika bir bahar planı yapmak ve bu görsel şölenin tadını çıkarmak istiyorsanız, detaylar haberimizin devamında!

        İSTANBUL'DA BAHARIN MÜJDECİSİ: LALELER AÇTI

        Kışın kasvetli havasını geride bıraktığımız şu günlerde, İstanbul'un parkları, meydanları ve koruları baharın en canlı renklerine büründü. Nisan ayının gelmesiyle birlikte şehrin dört bir yanında açan laleler, İstanbullulara muazzam bir görsel şölen sunuyor. Toprakla buluşan milyonlarca lale soğanı, doğanın uyanışını müjdelerken, fotoğraf tutkunları ve doğa aşıkları için de kaçırılmaz bir fırsat yaratıyor.

        EMİRGAN KORUSU: FESTİVALİN KALBİ BURADA ATIYOR

        Lale denilince akla ilk gelen lokasyon hiç şüphesiz Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu. Boğaz'ın serin sularına karşı konumlanan bu büyüleyici alan, festival süresince adeta bir renk denizine dönüşüyor.

        Doğayla iç içe, temiz havada yürüyüş yaparken, birbirinden farklı türde ve renkte lalenin arasında keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Girişin ücretsiz olduğu koru, özellikle hafta sonları şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için harika bir seçenek.

        GÜLHANE PARKI: TARİH VE DOĞANIN EŞSİZ UYUMU

        Tarihi Yarımada'nın kalbinde yer alan Gülhane Parkı, asırlık ağaçları ve Topkapı Sarayı'na olan yakınlığı ile dikkat çekiyor.

        Tarihi bir atmosferin içinde, lalelerin eşliğinde yürüyüş yapmak ziyaretçilere tarifsiz bir huzur veriyor. Boğaz'a nazır dinlenip baharın tadını çıkarmak isteyenler için Gülhane, rotada mutlaka bulunması gereken durakların başında geliyor.

        ANADOLU YAKASI'NIN İNCİSİ: GÖZTEPE 60. YIL PARKI

        Lale coşkusu sadece Avrupa Yakası ile sınırlı kalmıyor. Kadıköy'de bulunan Göztepe 60. Yıl Parkı, Anadolu Yakası sakinleri için festivalin en huzurlu merkezlerinden biri. Geniş yeşil alanları, özenli peyzajı ve rengarenk lale yataklarıyla dikkat çeken park, sakin bir nefes almak isteyenlerin favorisi durumunda.

        HİDİV KASRI VE SULTANAHMET MEYDANI'NI UNUTMAYIN

        Beykoz'daki Hidiv Kasrı, görkemli mimarisi ve çevresini saran lale bahçeleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Hem tarihi bir yürüyüş yapmak hem de harika kareler yakalamak için eşsiz bir mekan.

        Diğer yandan İstanbul'un simge noktalarından Sultanahmet Meydanı, lalelerle süslenerek bambaşka bir havaya bürünüyor. Tarihi yarımadanın ruhuna eşlik eden laleler, Meydan'da gezinmenin keyfini ikiye katlıyor.

        HAFTA SONU PLANINIZ HAZIR: KENDİ RÜYA ROTANIZI OLUŞTURUN

        İstanbul'da lale mevsimi kısa sürdüğü için bu güzellikleri kaçırmamak adına plan yapmakta fayda var. Dilerseniz sabah erken saatlerde tarihi duraklardan başlayıp, Boğaz turu ile devam eden ve Emirgan'da son bulan kendi özel lale rotanızı çizebilirsiniz.

