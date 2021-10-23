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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul merkezli 4 ilde operasyonla yakalandılar - Haberler
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İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

İstanbul merkezli Sakarya, Bartın, Ordu'da yapılan operasyonda 12 kişilik dolandırıcılık çetesi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde operasyonla yakalandılar - Haberler
Aynı yöntemle defalarca dolandırmışlar!
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DHA

Şüphelilerin kendilerini belediye başkanı, başkan yardımcısı ya da imar müdürü olarak tanıtarak telefonla aradıkları inşaat şirketi sahiplerine "Engellilere tekerlekli sandalye alacağız." diye kandırıp para topladıkları öğrenildi.

İstanbul'da polise başvuran çok sayıda mağdur, kendilerini arayan ve belediye başkanı, başkan yardımcısı ya da imar müdürü olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdurlar, arayan kişilere inandıklarını, engellilere tekerlekli sandalye alınması için verilen banka hesaplarına para gönderdiklerini söylediler. Mağdurlar suçluların yakalanması için polisten yardım istedi.

Asayiş şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı. Polis, yaptığı incelemede verilen banka hesaplarından para çeken şüphelilerin kimliğini belirledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık şebekesinin üyeleri tespit edildi. Polis önceki gün İstanbul, Sakarya, Bartın ve Ordu illerinde eş zamanlı yaptığı baskında biri kadın 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte iş adamları aradıkları 22 cep telefonu ve sim kartlar ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

22 KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde yapıldı. Şebekenin kadın üyesinin sözde sekreter gibi mağdurları aradığı ardından kendisini belediye başkanı olarak tanıtan dolandırıcının para istediği belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 22 ayrı dolandırıcılık olayında binlerce liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sezai A. , Kadir K., Hakan P., Ümit A., Müslüm B. Tuncay M. tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Hülya C. ,Yaşar D., Barbaros A., Berat D., Ümit K., İsa K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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